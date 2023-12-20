​Родри: «У нас были неприятные ощущения в раздевалке»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над «Урава Ред» (3:0) вспомнил о прошлых неудачах.

«После прошлых нескольких игр у нас были неприятные ощущения в раздевалке, поэтому я думаю, что для нас было хорошо взять небольшую паузу и приехать сюда, на чемпионат мира. Мы ощущали смесь неудачи из-за потерь очков: иногда они были заслуженными, иногда нет. В такие времена нужно молча работать изо всех сил, и тогда результаты дадут свои плоды», - сказал Родри журналистам.

В финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет против «Флуминенсе». Игра пройдёт в пятницу, 22 декабря.