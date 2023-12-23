Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола

В финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» встречался с бразильским «Флуминенсе». Английский топ-клуб отпраздновал разгромную победу со счетом 4:0 и стал обладателем престижного трофея.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым в истории наставником, которому удалось выиграть это турнир с тремя разными клубами. Ранее испанский специалист побеждал на клубном чемпионате мира с каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».

Следующий поединок «Манчестер Сити» проведет в среду, 27 декабря. Противостоять подопечным Хосепа Гвардиолы будет «Эвертон».