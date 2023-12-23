Уткин: «Манчестер Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от завершившегося клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе». Грядущий ЧМ среди клубов безнадёжно опоздал. Меня порадует наличие хотя бы одного неевропейского клуба в восьмёрке», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Сити» уверенно победил бразильский «Флуминенсе» в финальном матче со счетом 4:0.

В будущем ожидается расширение клубного чемпионата мира до 32 участников.

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