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Клубный чемпионат мира

Аке высказался о победе «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

23 Декабря 2023 • 09:20 Комментировать

В финальном матче клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» одержал крупную победу над бразильским «Флуминенсе». Об успехе своей команды высказался защитник Натан Аке.

«Это был непростой матч. Нам противостоял хороший соперник, который показывает отличный футбол. «Манчестер Сити» проявил стойкость в этом матче. Мы хотели забить много голов и сохранить свои ворота на замке – это у нас получилось. Я рад, что команда смогла одержать победу и выиграть пятый трофей в этом году», - приводит слова защитника пресс-служба ФИФА.

Напомним, что поединок завершился победой английского клуба со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
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