Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер: «Текущая форма «Манчестер Сити» – это наш истинный уровень»

02 Мая 2023 • 01:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
1 1.20 X 6.80 2 13.00
03.05 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о форме команды в преддверии финального отрезка сезона.

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал 13 побед и однажды сыграл вничью в последних 14 поединках во всех соревнованиях – за этот период «горожане» успели выйти в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов, а также возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.

«Мы набрали столь впечатляющую форму в очень подходящий момент, но нам нужно позаботиться о том, чтобы сохранить этот уровень. Мы задали очень высокую планку, но, думаю, это истинный уровень команды. Каждый в раздевалке «Манчестер Сити» – победитель. Настало время проявить себя в решающий отрезок сезона», – цитирует Уокера пресс-служба «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2
2
2.22 3.30 3.50
Видео
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
01:39 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс может возглавить клуб АПЛ уже в ближайшее время
01:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард рассказал, чего исторически не хватает «Челси» 1
01:16 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Текущая форма «Манчестер Сити» – это наш истинный уровень»
01:02 · Англия. Премьер-лига
Дайч – о ничьей с «Лестером»: «Игра «Эвертона» порадовала меня куда больше, чем результат»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд – об отражённом пенальти: «Я выполнил домашнюю работу»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард ответил на вопрос о проблемах «Челси» с результативностью
00:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пока не вёл переговоров с Нагельсманном
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» и «Эвертон» выдали событийную ничью
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вернулся в гонку за Абрахамом слухи
01 Мая
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» установил свой антирекорд по пропущенным голам в АПЛ за месяц
23:21 · Англия. Премьер-лига
Варди – третий по голам в АПЛ среди действующих игроков
22:53 · Англия. Премьер-лига
Гленн Мюррей назвал главную проблему «Лестера»
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 мая 2023
22:44 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон оценил вклад нового тренера в «Лестер»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил ценник на Бернарду Силву – на игрока претендуют «ПСЖ» и «Барселона»
Все новости
Рекомендуем