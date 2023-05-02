Уокер: «Текущая форма «Манчестер Сити» – это наш истинный уровень»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о форме команды в преддверии финального отрезка сезона.

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал 13 побед и однажды сыграл вничью в последних 14 поединках во всех соревнованиях – за этот период «горожане» успели выйти в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов, а также возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.

«Мы набрали столь впечатляющую форму в очень подходящий момент, но нам нужно позаботиться о том, чтобы сохранить этот уровень. Мы задали очень высокую планку, но, думаю, это истинный уровень команды. Каждый в раздевалке «Манчестер Сити» – победитель. Настало время проявить себя в решающий отрезок сезона», – цитирует Уокера пресс-служба «Манчестер Сити».