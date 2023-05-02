Мойес: «Как остановить Холанна? Не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пока не знает, как остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который завтра будет противостоять «молотобойцам» в матчей Английской премьер-лиги. Напомним, в первом круге норвежец оформил дубль в ворота «Вест Хэма».

«Как остановить Холанна? Хороший вопрос, но я не думаю, что у кого-то есть на него ответ. Он является вишенкой на торте. У «Манчестер Сити» есть большое количество игроков, которые могут создавать моменты, а Эрлинг отлично их завершает. У них потрясающая команда, во главе которой стоит Холанн», – сказал Мойес на пресс-конференции.