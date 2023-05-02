Наставник «Вест Хэма» Мойес надеется, что Райс останется в клубе

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился комментарием о возможном уходе из команды полузащитника Деклана Райса. Ранее сообщалось, что 24-летний опорный хавбек является приоритетной трансферной целью лондонского «Арсенала».

Мойес в беседе с Evening Standard заявил, что в глубине души он надеется на сохранение Райса, ему хочется верить, что футболист считает «Вест Хэм» лучшим для себя местом. Если у какого-то клуба не найдется нужной для трансфера суммы, то хотелось бы, что бы «Вест Хэм» остался для Райса таким же местом, добавил тренер.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Контракт Райса с клубом рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 80 миллионов евро.

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