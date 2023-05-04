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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл уже 25-й матч кряду в АПЛ в среду

04 Мая 2023 • 03:51 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
окончен

«Манчестер Сити» сыграл в отложенном матче двадцать восьмого тура с «Вест Хэмом», команда Хосепа Гвардиолы забила три безответных мяча, вернув себе лидерство в турнирной таблице чемпионата. Как оказалось, это был уже двадцать пятый победный матч кряду, сыгранный «Манчестер Сити» в рамках АПЛ по средам.

Также «Манчестер Сити» выиграл уже девять матчей кряду в английской Прьемер-лиге после того, как в феврале сыграл вничью с «Ноттингем Форест». В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» снова сыграет дома - на сей раз с «Лидсом». Это случится шестого мая, уже в субботу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм
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