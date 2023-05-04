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Гвардиола: «Возможно, Холанн забил бы ещё больше, если бы я его не заменял»

04 Мая 2023 • 00:36 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы прокомментировал достижение Эрлинга Холанна.

Норвежский форвард установил рекорд Премьер-лиги, отличившись 35 раз. В сегодняшней встрече с «Вест Хэмом» лидер атаки «горожан» стал автором одного гола.

«Невероятно. Ему всего 22 года, впереди ещё пять матчей. Сколько раз я заменял его на 60-й минуте – возможно, если бы не это, он забил бы ещё больше, или, может быть, травмировался бы. Эрлинг – особенный. Я поздравляю его», – высказался в интервью BBC Sport испанский специалист.

Напомним, что Эрлинг Холанн проводит свой дебютный сезон в Англии. Прошлым летом он перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» Дортмунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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