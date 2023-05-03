Кто вылетит из Английской премьер-лиги

В Англии ещё не завершена гонка за чемпионство, зато борьба за выживание в самом разгаре. За четыре тура до конца четыре команды активно сражаются за жизнь, а ещё одна балансирует на грани. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах.
Борьба за выживание в Английской премьер-лиге в этом году получается невероятно упорной. Наверное, лишь с «Саутгемптоном» уже можно с уверенностью попрощаться. «Святые» занимают последнее место и на шесть очков отстают от команд, которые идут вне зоны вылета. Если обыграть «Ноттингем Форест» и, возможно, «Фулхэм» «Саутгемптону» под силу, то вот справиться с «Брайтоном» и «Ливерпулем», которые на финише борются за место даже в Лиге чемпионов, едва ли возможно.
В свою очередь «Вест Хэм», который идёт пятнадцатым и вроде оторвался от преследователей, не может пока чувствовать себя в полной безопасности. На финише «молотобойцам» предстоят игры против «Лестера» и «Лидса», которые как раз позади, и с двумя «Манчестерами», которые борются за места наверху. Разве что поединок с «Брентфордом» чуть внушает оптимизм.
|М
|Клуб
|И
|О
|З-П
|РМ
|15
|«Вест Хэм»
|33
|34
|37-47
|-10
|16
|«Лестер»
|34
|30
|46-59
|-13
|17
|«Лидс»
|34
|30
|43-67
|-23
|18
|«Ноттингем Форест»
|34
|30
|30-62
|-32
|19
|«Эвертон»
|34
|29
|27-52
|-25
|20
|«Саутгемптон»
|34
|24
|28-60
|-32
Стоит напомнить, что в Англии при равенстве очков главным показателем является разница мячей, а при её равенстве приоритет имеют забитые голы. Если уж и эти показатели одинаковые, тогда важны результаты очных игр с учётом правила мяча на чужом поле.
Ситуация за четыре тура до финиша выглядит уникальной, ведь три клуба имеют одинаковое количество очков, а ещё один отстаёт лишь на балл. Последние туры обещают быть крайне любопытными.
|«Вест Хэм»
|«Лестер»
|«Лидс»
|«Ноттингем Форест»
|«Эвертон»
|Отл. матч
|«Манчестер Сити» (г)
|35-й тур
|«Манчестер Юнайтед» (д)
|«Фулхэм» (г)
|«Манчестер Сити» (г)
|«Саутгемптон» (д)
|«Брайтон» (г)
|36-й тур
|«Брентфорд» (г)
|«Ливерпуль» (д)
|«Ньюкасл» (д)
|«Челси» (г)
|«Манчестер Сити» (д)
|37-й тур
|«Лидс» (д
|«Ньюкасл» (г)
|«Вест Хэм» (г)
|«Арсенал» (д)
|«Вулверхэмптон» (г)
|38-й тур
|«Лестер» (г)
|«Вест Хэм» (д)
|«Тоттенхэм» (д)
|«Кристал Пэлас» (г)
|«Борнмут» (д)
Если смотреть на календарь, то самый простой он, кажется, у «Ноттингема». Тут и почти безнадёжный «Саутгемптон», кризисный «Челси» и «Кристал Пэлас», у которого к последнему туру мотивация не будет на запредельном уровне. Очевидно, что в такой плотной борьбе три или даже шесть очков почти гарантируют спасение.
Для сравнения абсолютно непонятно, где «Лидс» может рассчитывать на успех. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» ведут борьбу за места в верхней части таблицы, «Вест Хэм» и сам хочет обезопасить себя от нервотрёпки, а «Тоттенхэм» точно не будет действовать спустя рукава. Учитывая же ужасную форму «Лидса» и очередную смену тренера, вероятно, именно эта команда вновь отправится в Чемпионшип.
Если предположить, что «Вест Хэм» решит свою задачу, то последнюю путёвку во вторую по силе лигу Англии разыграют «Эвертон» и «Лестер». Кажется, у «лис» шансов чуть больше. При примерно одинаково непростом календаре «Лестер» выглядит командой, которая находится в чуть лучшей форме. Добавим к этому небольшое преимущество в очках и разнице мячей. Конечно, всё может измениться, но всё же шансы «Эвертона» на спасение выглядят менее вероятными.
Роман Андреев
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