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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кто вылетит из Английской премьер-лиги

03 Мая 2023 • 08:32 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
1 1.20 X 6.80 2 14.00
Через 11 ч. 57 мин.

В Англии ещё не завершена гонка за чемпионство, зато борьба за выживание в самом разгаре. За четыре тура до конца четыре команды активно сражаются за жизнь, а ещё одна балансирует на грани. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах.

Борьба за выживание в Английской премьер-лиге в этом году получается невероятно упорной. Наверное, лишь с «Саутгемптоном» уже можно с уверенностью попрощаться. «Святые» занимают последнее место и на шесть очков отстают от команд, которые идут вне зоны вылета. Если обыграть «Ноттингем Форест» и, возможно, «Фулхэм» «Саутгемптону» под силу, то вот справиться с «Брайтоном» и «Ливерпулем», которые на финише борются за место даже в Лиге чемпионов, едва ли возможно.

В свою очередь «Вест Хэм», который идёт пятнадцатым и вроде оторвался от преследователей, не может пока чувствовать себя в полной безопасности. На финише «молотобойцам» предстоят игры против «Лестера» и «Лидса», которые как раз позади, и с двумя «Манчестерами», которые борются за места наверху. Разве что поединок с «Брентфордом» чуть внушает оптимизм.

 

МКлубИОЗ-ПРМ
15«Вест Хэм»333437-47-10
16«Лестер»343046-59-13
17«Лидс»343043-67-23
18«Ноттингем Форест»343030-62-32
19«Эвертон»342927-52-25
20«Саутгемптон»342428-60-32

 

Стоит напомнить, что в Англии при равенстве очков главным показателем является разница мячей, а при её равенстве приоритет имеют забитые голы. Если уж и эти показатели одинаковые, тогда важны результаты очных игр с учётом правила мяча на чужом поле.

Ситуация за четыре тура до финиша выглядит уникальной, ведь три клуба имеют одинаковое количество очков, а ещё один отстаёт лишь на балл. Последние туры обещают быть крайне любопытными.

 

 «Вест Хэм»«Лестер»«Лидс»«Ноттингем Форест»«Эвертон»
Отл. матч«Манчестер Сити» (г)    
35-й тур«Манчестер Юнайтед» (д)«Фулхэм» (г)«Манчестер Сити» (г)«Саутгемптон» (д)«Брайтон» (г)
36-й тур«Брентфорд» (г)«Ливерпуль» (д)«Ньюкасл» (д)«Челси» (г)«Манчестер Сити» (д)
37-й тур«Лидс» (д«Ньюкасл» (г)«Вест Хэм» (г)«Арсенал» (д)«Вулверхэмптон» (г)
38-й тур«Лестер» (г)«Вест Хэм» (д)«Тоттенхэм» (д)«Кристал Пэлас» (г)«Борнмут» (д)

 

Если смотреть на календарь, то самый простой он, кажется, у «Ноттингема». Тут и почти безнадёжный «Саутгемптон», кризисный «Челси» и «Кристал Пэлас», у которого к последнему туру мотивация не будет на запредельном уровне. Очевидно, что в такой плотной борьбе три или даже шесть очков почти гарантируют спасение.

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Для сравнения абсолютно непонятно, где «Лидс» может рассчитывать на успех. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» ведут борьбу за места в верхней части таблицы, «Вест Хэм» и сам хочет обезопасить себя от нервотрёпки, а «Тоттенхэм» точно не будет действовать спустя рукава. Учитывая же ужасную форму «Лидса» и очередную смену тренера, вероятно, именно эта команда вновь отправится в Чемпионшип.

Если предположить, что «Вест Хэм» решит свою задачу, то последнюю путёвку во вторую по силе лигу Англии разыграют «Эвертон» и «Лестер». Кажется, у «лис» шансов чуть больше. При примерно одинаково непростом календаре «Лестер» выглядит командой, которая находится в чуть лучшей форме. Добавим к этому небольшое преимущество в очках и разнице мячей. Конечно, всё может измениться, но всё же шансы «Эвертона» на спасение выглядят менее вероятными.

Роман Андреев

Кто точно вылетит из Английской премьер-лиги 2022/2023?
«Вест Хэм» «Лестер» «Лидс» «Ноттингем Форест» «Эвертон» «Саутгемптон»
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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baio
03 Мая 2023 в 09:59
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