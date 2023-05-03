Кто вылетит из Английской премьер-лиги

В Англии ещё не завершена гонка за чемпионство, зато борьба за выживание в самом разгаре. За четыре тура до конца четыре команды активно сражаются за жизнь, а ещё одна балансирует на грани. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах.

Борьба за выживание в Английской премьер-лиге в этом году получается невероятно упорной. Наверное, лишь с «Саутгемптоном» уже можно с уверенностью попрощаться. «Святые» занимают последнее место и на шесть очков отстают от команд, которые идут вне зоны вылета. Если обыграть «Ноттингем Форест» и, возможно, «Фулхэм» «Саутгемптону» под силу, то вот справиться с «Брайтоном» и «Ливерпулем», которые на финише борются за место даже в Лиге чемпионов, едва ли возможно.

В свою очередь «Вест Хэм», который идёт пятнадцатым и вроде оторвался от преследователей, не может пока чувствовать себя в полной безопасности. На финише «молотобойцам» предстоят игры против «Лестера» и «Лидса», которые как раз позади, и с двумя «Манчестерами», которые борются за места наверху. Разве что поединок с «Брентфордом» чуть внушает оптимизм.

М Клуб И О З-П РМ 15 «Вест Хэм» 33 34 37-47 -10 16 «Лестер» 34 30 46-59 -13 17 «Лидс» 34 30 43-67 -23 18 «Ноттингем Форест» 34 30 30-62 -32 19 «Эвертон» 34 29 27-52 -25 20 «Саутгемптон» 34 24 28-60 -32

Стоит напомнить, что в Англии при равенстве очков главным показателем является разница мячей, а при её равенстве приоритет имеют забитые голы. Если уж и эти показатели одинаковые, тогда важны результаты очных игр с учётом правила мяча на чужом поле.

Ситуация за четыре тура до финиша выглядит уникальной, ведь три клуба имеют одинаковое количество очков, а ещё один отстаёт лишь на балл. Последние туры обещают быть крайне любопытными.

«Вест Хэм» «Лестер» «Лидс» «Ноттингем Форест» «Эвертон» Отл. матч «Манчестер Сити» (г) 35-й тур «Манчестер Юнайтед» (д) «Фулхэм» (г) «Манчестер Сити» (г) «Саутгемптон» (д) «Брайтон» (г) 36-й тур «Брентфорд» (г) «Ливерпуль» (д) «Ньюкасл» (д) «Челси» (г) «Манчестер Сити» (д) 37-й тур «Лидс» (д «Ньюкасл» (г) «Вест Хэм» (г) «Арсенал» (д) «Вулверхэмптон» (г) 38-й тур «Лестер» (г) «Вест Хэм» (д) «Тоттенхэм» (д) «Кристал Пэлас» (г) «Борнмут» (д)

Если смотреть на календарь, то самый простой он, кажется, у «Ноттингема». Тут и почти безнадёжный «Саутгемптон», кризисный «Челси» и «Кристал Пэлас», у которого к последнему туру мотивация не будет на запредельном уровне. Очевидно, что в такой плотной борьбе три или даже шесть очков почти гарантируют спасение.

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Для сравнения абсолютно непонятно, где «Лидс» может рассчитывать на успех. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» ведут борьбу за места в верхней части таблицы, «Вест Хэм» и сам хочет обезопасить себя от нервотрёпки, а «Тоттенхэм» точно не будет действовать спустя рукава. Учитывая же ужасную форму «Лидса» и очередную смену тренера, вероятно, именно эта команда вновь отправится в Чемпионшип.

Если предположить, что «Вест Хэм» решит свою задачу, то последнюю путёвку во вторую по силе лигу Англии разыграют «Эвертон» и «Лестер». Кажется, у «лис» шансов чуть больше. При примерно одинаково непростом календаре «Лестер» выглядит командой, которая находится в чуть лучшей форме. Добавим к этому небольшое преимущество в очках и разнице мячей. Конечно, всё может измениться, но всё же шансы «Эвертона» на спасение выглядят менее вероятными.

Роман Андреев