«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Аке

«Манчестер Сити» в скором времени может продлить контракт со своим центральным защитником Натаном Аке. По информации от The National Sport, «горожане» близки к заключению нового соглашения с нидерландским футболистом.

Источник сообщает, что новый контракт будет рассчитан на длительный срок. Аке счастлив в «Манчестер Сити» и хотел бы продолжать выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. Напомним, Натан в этом сезоне стал регулярным игроком основного состава «горожан».

В данный момент Аке залечивает травму и надеется поскорее вернуться на поле. Нидерландец прошлым летом был близок к переходу в «Челси», но трансфер так и не состоялся.