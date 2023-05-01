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«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Аке

01 Мая 2023 • 15:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
1 1.20 X 6.90 2 14.00
03.05 22:00

«Манчестер Сити» в скором времени может продлить контракт со своим центральным защитником Натаном Аке. По информации от The National Sport, «горожане» близки к заключению нового соглашения с нидерландским футболистом.

Источник сообщает, что новый контракт будет рассчитан на длительный срок. Аке счастлив в «Манчестер Сити» и хотел бы продолжать выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. Напомним, Натан в этом сезоне стал регулярным игроком основного состава «горожан».

В данный момент Аке залечивает травму и надеется поскорее вернуться на поле. Нидерландец прошлым летом был близок к переходу в «Челси», но трансфер так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
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