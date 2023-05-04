Гол Фодена в ворота «Вест Хэма» стал 1000-м для «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы

Гол полузащитника Фила Фодена в ворота «Вест Хэма» в рамках перенесённого матча 28-го тура Английской премьер-лиги стал тысячным для «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

Для достижения данной отметки «горожане» провели 404 матча, в среднем распечатывая ворота соперника по 2,48 раза за одну встречу, а разница забитых/пропущенных мячей составляет (-669).

«Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0, два забитых мяча на счету Эрлинга Холанна.

Подопечные Хосепа Гвардиолы вернулись на первую строчку в турнирной таблице, отрыв от «Арсенала» составляет один балл, также у них игра в запасе.