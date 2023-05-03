«Манчестер Сити» без напряга разгромил «Вест Хэм» и снова подвинул «Арсенал» с первой строчки, а Холанн установил рекорд

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 28-го тура АПЛ состоялся 3 мая на стадионе «Этихад».

Минимальную ротацию продолжает Хосеп Гвардиола, чья команда постоянно играет через два дня на третий. В игре против «Вест Хэма» отдых получили Эдерсон и Гюндоган, а Кевина Де Брёйне, переживающего небольшое повреждение, даже заявлять не стали. Зато вернулся в стартовый состав Бернарду Силва, опять вышел с первых минут Хулиан Альварес и, конечно же, не обошлось без бронебойного Эрлинга Холанна.

«Манчестер Сити» моментально захватил территорию, в первом тайме выдав невероятный процент владения мячом – 80. Но на выходе результата не было, за первые 45 минут зрители голов не увидели. Понятно, что «Вест Хэм» к чужим воротам почти не подходил, а вот Лукашу Фабьянски пришлось поработать.

Уже на десятой минуте Марез плотно приложился с дуги штрафной площади после передачи Грилиша. Поляк в углу ворот мяч парировал. Дальше уже просто везло «Вест Хэму». Холанн летел замыкать кросс Грилиша от угла поля, выиграл верх и плотно пробил, но немного в створ не попал. Под занавес тайма норвежец сыграл в подыгрыше, отлично выведя на ударную позицию Родри. Испанец сам начал атаку и сам её завершил, пробив совсем рядом со штангой.

Гол «горожан» пришёл уже после перерыва. Даунс в подкате снёс Грилиша около своей штрафной площади, заработав себе жёлтую карточку и перспективный стандарт для хозяев. Марез выполнил идеальную подачу на дальний угол, там Аке перепрыгнул Огбонну и точно пробил – 1:0. После гола «Сити» больше темп не взвинчивал. На нейтралке атаковали хозяева, но и так могли заработать пенальти. Показалось, что Керер сначала в ногу Холанну заехал, а потом выбил мяч, но рефери не углядел фола в этом эпизоде.

Второй гол «Сити» всё же оформил, это Холанн зажёг свою фамилию на табло. Грилиш вывел Эрлинга на рандеву с Фабьянски, а норвежец решил эпизод элегантным «парашютом» - 2:0. Этот мяч стал для Холанна 35-м в чемпионате Англии, таким образом, он побил рекорды результативности Ширера и Коула, которые наколотили 34 гола за сезон АПЛ из 42-х матчей. В концовке «горожане» довели счёт до крупного. Марез неудачно навесил, защитник неудачно выбил, а Фил Фоден с подбора классным ударом уложил мяч точно в «девять» - 3:0.

Победил «Манчестер Сити», не затратив много усилий. Возвращаются «горожане» на первое место, вновь двигая «Арсенал». «Канониры» уступают один балл, у команды Гвардиолы ещё один матч в запасе.