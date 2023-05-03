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«Манчестер Сити» без напряга разгромил «Вест Хэм» и снова подвинул «Арсенал» с первой строчки, а Холанн установил рекорд

03 Мая 2023 • 23:53 Комментировать (2)
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
окончен

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 28-го тура АПЛ состоялся 3 мая на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити3:0Вест Хэм
(1:0) Аке Натан50'  
(2:0) Холанн Эрлинг70'  
(3:0) Фоден Фил85'  
Ортега ШтефанУокер КайлДиаш РубенАке Натан 77' (Аканджи Мануэль ( 77') Стоунс ДжонРодри Эрнандес 90' (Филлипс Кэлвин ( 90') Марез РиядАльварес Хулиан 77' (Фоден Фил ( 77') Силва БернардуГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикГомес СерхиоПерроне МаксимоЭдерсон МораесГюндоган Илкай
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир 62' (Джонсон Бен ( 62') Керер ТилоОгбонна АнджелоКрессуэлл АаронДаунс Флинн  49'Пакета ЛукасБоуэн Джаррод 79' (Бенрахма Саид ( 79') Форнальс ПаблоЭмерсон ПалмиериАнтонио Майкл 67' (Ингс Дэнни ( 67')
Запасные: Лансини МануэльАнанг ДжозефКорне МаксвеллАреола Альфонс
03 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Минимальную ротацию продолжает Хосеп Гвардиола, чья команда постоянно играет через два дня на третий. В игре против «Вест Хэма» отдых получили Эдерсон и Гюндоган, а Кевина Де Брёйне, переживающего небольшое повреждение, даже заявлять не стали. Зато вернулся в стартовый состав Бернарду Силва, опять вышел с первых минут Хулиан Альварес и, конечно же, не обошлось без бронебойного Эрлинга Холанна.

«Манчестер Сити» моментально захватил территорию, в первом тайме выдав невероятный процент владения мячом – 80. Но на выходе результата не было, за первые 45 минут зрители голов не увидели. Понятно, что «Вест Хэм» к чужим воротам почти не подходил, а вот Лукашу Фабьянски пришлось поработать.

Уже на десятой минуте Марез плотно приложился с дуги штрафной площади после передачи Грилиша. Поляк в углу ворот мяч парировал. Дальше уже просто везло «Вест Хэму». Холанн летел замыкать кросс Грилиша от угла поля, выиграл верх и плотно пробил, но немного в створ не попал. Под занавес тайма норвежец сыграл в подыгрыше, отлично выведя на ударную позицию Родри. Испанец сам начал атаку и сам её завершил, пробив совсем рядом со штангой.

Гол «горожан» пришёл уже после перерыва. Даунс в подкате снёс Грилиша около своей штрафной площади, заработав себе жёлтую карточку и перспективный стандарт для хозяев. Марез выполнил идеальную подачу на дальний угол, там Аке перепрыгнул Огбонну и точно пробил – 1:0. После гола «Сити» больше темп не взвинчивал. На нейтралке атаковали хозяева, но и так могли заработать пенальти. Показалось, что Керер сначала в ногу Холанну заехал, а потом выбил мяч, но рефери не углядел фола в этом эпизоде.

Второй гол «Сити» всё же оформил, это Холанн зажёг свою фамилию на табло. Грилиш вывел Эрлинга на рандеву с Фабьянски, а норвежец решил эпизод элегантным «парашютом» - 2:0. Этот мяч стал для Холанна 35-м в чемпионате Англии, таким образом, он побил рекорды результативности Ширера и Коула, которые наколотили 34 гола за сезон АПЛ из 42-х матчей. В концовке «горожане» довели счёт до крупного. Марез неудачно навесил, защитник неудачно выбил, а Фил Фоден с подбора классным ударом уложил мяч точно в «девять» - 3:0.

Победил «Манчестер Сити», не затратив много усилий. Возвращаются «горожане» на первое место, вновь двигая «Арсенал». «Канониры» уступают один балл, у команды Гвардиолы ещё один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм
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Комментарии (2)
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Catalunya Guardiola
04 Мая 2023 в 00:37
Молодцы, подготовка к полуфиналу ЛЧ идет в рабочем режиме:)
Vova52
04 Мая 2023 в 00:08
молодцы красивая игра , Гвардиола уникален.....
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