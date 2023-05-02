Холанн завершит сезон с 42 голами в АПЛ, если продолжит забивать в прежнем темпе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн находится в шаге от рекорда.

Поразив ворота «Фулхэма» в недавнем матче (2:1), норвежец забил свой 34-й гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги, повторив рекорд Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95). Впереди у «горожан» ещё шесть матчей в чемпионате, поэтому у Холанна будет достаточно возможностей для улучшения и без того грандиозного показателя. На данный момент результативность 22-летнего игрока составляет 1,27 гола в среднем за 90 игровых минут – продолжая забивать в том же режиме, игрок завершит сезон с показателем в 42 гола в Премьер-лиге, если сыграет во всех оставшихся матчах.