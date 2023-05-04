Футболисты и тренерский штаб «Манчестер Сити» устроили коридор почёта норвежскому форварду «горожан» Эрлингу Холанну в честь его рекордного 35-го забитого мяча в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Вчера, 3 мая, нападающий отметился дублем в ворота «Вест Хэма» (3:0) в рамках перенесённого матча 28-го тура АПЛ.

Холанн превзошел достижение англичан Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые распечатывал и ворота соперников по 34 раза, но тогда в турнире принимали участие по 22 клуба.

Для достижения данной отметки ему понадобилось провести 31 матч.