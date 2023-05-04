Две трети своих голов в АПЛ Холанн забил левой ногой

Норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн не уходит с поля без гола, вот и в матче с «Вест Хэмом» он подкараулил свой шанс, и это был рекордный, 35-й гол Холанна в АПЛ. Ранее никто не забивал за сезон более 34 мячей.

Как оказалось, 65 процентов своих голов Холанн забил левой ногой - 23 гола. Еще шесть были забиты правой ногой, и шесть голов норвежец записал на свой счет, успешно пробив головой. Так что, по сути, у него и нет слабых мест.

В следующем своем матче «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лидсом», это случится шестого мая. Пока же команда Хосепа Гвардиолы вернула себе первое место в турнирной таблице.