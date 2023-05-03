​Холанн установил новый рекорд АПЛ по количеству голов за сезон

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн забил второй гол в игре 28-го тура английского чемпионата, в отложенном ранее матче «Манчестер Сити» против «Вест Хэма», и это был его тридцать пятый гол в текущем сезоне.

Холанн единолично установил новый рекорд английского чемпионата, потому что до этого тура он несколько дней делил его с двумя другими футболистами. Речь об Энди Коуле в сезоне 1993/1994, а также об Алане Ширере, который забил 34 мяча в чемпионский для себя и «Блэкберна» сезон 1994/1995.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.