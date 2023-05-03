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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл все 12 домашних матчей в 2023 году

03 Мая 2023 • 23:25 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
окончен

Удивительная статистика для команды Хосепа Гвардиолы - в текущем сезоне она не потеряла еще ни одного очка в домашних матчах, сыграв в общей сложности двенадцать игр с учетом всех турниров - чемпионат, различные кубки плюс Лига чемпионов, где клуб вышел уже в полуфинал турнира.

В этих играх команда Хосепа Гвардиолы в общей сложности забила сорок четыре гола - в среднем 3,66 за матч. Пропустила же лишь шесть - лишь полгола за матч в среднем.

Следить за событиями игры английского чемпионата между «Манчестер Сити» и лондонским «Вест Хэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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