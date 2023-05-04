Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес: «Многое было не так»

04 Мая 2023 • 02:50 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
окончен

«Вест Хэм» потерпел крупное поражение в отложенном матче двадцать восьмого тура АПЛ, команда Дэвида Мойеса пропустила три безответных мяча от «Манчестер Сити». Шотландский специалист поведал, что, на его взгляд, было не так в игре его команды на этот раз.

- Было много вещей, которые не понравились мне. Когда отдаешь сопернику мяч, надо уметь хорошо защищаться. Когда получали мяч, не держали его долго. Пропустили ужасный второй гол от Холанна, хотя до этого успешно закрывали его, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем матче «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.03 17.00 100.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
3
0
1.07 10.50 67.00
Видео
04.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.31 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
03:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл уже 25-й матч кряду в АПЛ в среду
03:42 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «В АПЛ всегда непросто выигрывать»
03:33 · Англия. Премьер-лига
Аке: «После гола стало легче»
03:23 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Достойное выступление»
03:05 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Мы заслуживали большего»
02:57 · Англия. Премьер-лига
Две трети своих голов в АПЛ Холанн забил левой ногой
02:50 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Многое было не так»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал свой рекорд
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» устроил Холанну коридор почёта в честь 35-го гола в АПЛ - видео видео
00:49 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис заинтересовал ещё один клуб АПЛ
00:42 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы заслуживали большего»
00:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Возможно, Холанн забил бы ещё больше, если бы я его не заменял»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Ричардс – о рекорде Холанна: «Я предполагал, что он забьёт 25 голов, но он просто невероятен»
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» намерен расстаться с ещё одним форвардом, помимо Диего Косты слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о победе над «Фулхэмом»: «Очень трудный второй тайм»
Все новости
Рекомендуем