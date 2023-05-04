Мойес: «Многое было не так»

«Вест Хэм» потерпел крупное поражение в отложенном матче двадцать восьмого тура АПЛ, команда Дэвида Мойеса пропустила три безответных мяча от «Манчестер Сити». Шотландский специалист поведал, что, на его взгляд, было не так в игре его команды на этот раз.

- Было много вещей, которые не понравились мне. Когда отдаешь сопернику мяч, надо уметь хорошо защищаться. Когда получали мяч, не держали его долго. Пропустили ужасный второй гол от Холанна, хотя до этого успешно закрывали его, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем матче «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед».