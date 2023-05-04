Ричардс – о рекорде Холанна: «Я предполагал, что он забьёт 25 голов, но он просто невероятен»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о достижении Эрлинга Холанна.

Нападающий «горожан» отличился в матче с «Вест Хэмом» (3:0), забив свой 35-й гол в Премьер-лиге в дебютном сезоне после переезда в Англию.

«Эрлинг Холанн, честно говоря, просто невероятен. Его достижение захватывает дух, особенно если учесть, что это его дебютный сезон в Англии. Он довольно скромен, и он, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.

Я ждал от него голов – может быть, 25 в дебютном сезоне, – но он побил рекорд, проведя 31 матч. Потрясающе», – восхищается Ричардс, выступая на Sky Sports.