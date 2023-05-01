Лэмпард: «Не думаю, что сейчас лучший момент для встречи с «Арсеналом»

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что сейчас не лучшее время для встречи с лондонским «Арсеналом». Напомним, «канониры» не могут выиграть 4 матча подряд в Английской премьер-лиге. В прошлом туре команда Микеля Артеты разгромно проиграла «Манчестер Сити» 1:4.

«Сейчас лучшее время для игры с «Арсеналом»? Я так не думаю. В чемпионской гонке осталось ещё много матчей. Они сейчас ранены и явно будут искать возможность проявить реакцию. Мы постараемся усложнить для них ситуацию», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, теперь «Арсенал» отстаёт от «Манчестер Сити» на одно очко в турнирной таблице. У команды Хосепа Гвардиолы к тому же есть матч в запасе.