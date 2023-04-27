По обновлённой информации, английский гранд «Манчестер Сити» готов распрощаться с центральным полузащитником Кэлвином Филлипсом, однако исключительно за хорошие деньги. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

По информации портала, боссы «горожан» дали «зелёный свет» «Астон Вилле» в переговорах по игроку. Теперь в манчестерском клубе ждут хорошего предложения и, если оно устроит боссов клуба, то Филлипса продадут.

Напомним, что Филлипс в этом сезоне – глубокий игрок запаса «горожан». Он проигрывает конкуренцию в центре поля Родри, Илкаю Гюндогану и даже Джону Стоунсу.

Кстати, бирмингемский клуб с большой вероятностью сыграет в следующем сезоне в еврокубках.