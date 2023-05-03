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«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Вест Хэмом»

03 Мая 2023 • 21:19 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
1 1.19 X 7.20 2 15.00
1-й тайм

В отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата чемпиону Англии, «Манчестер Сити», предстоит матч с лондонским «Вест Хэмом».

Накануне игры каталонский наставник «горожан», Хосеп Гвардиола, объявил стартовый состав своей дружины на предстоящий поединок с «молотобойцами», который начнется менее чем через час.

«Манчестер Сити»: Ортега-Морено, Уокер, Стоунс, Диас, Аке, Родриго, Бернарду Силва, Марез, Альварес, Грилиш, Холанн.

Следить за событиями игры чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. 

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Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕСТ ХЭМ
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