«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Вест Хэмом»

В отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата чемпиону Англии, «Манчестер Сити», предстоит матч с лондонским «Вест Хэмом».

Накануне игры каталонский наставник «горожан», Хосеп Гвардиола, объявил стартовый состав своей дружины на предстоящий поединок с «молотобойцами», который начнется менее чем через час.

«Манчестер Сити»: Ортега-Морено, Уокер, Стоунс, Диас, Аке, Родриго, Бернарду Силва, Марез, Альварес, Грилиш, Холанн.

Следить за событиями игры чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.