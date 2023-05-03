Невилл: Холанн — это сочетание Кейна, Руни и Роналдо

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«У Холанна есть завершение Гарри Кейна, сила Уэйна Руни, он невероятен. Даже бразилец Роналдо, сила, которой он обладал, когда бежал, не была такой взрывной. Холанн — это как четыре игрока в одном», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Эксперт отметил, что такие футболисты, как Холанн, редко играют в Английской премьер-лиге, обычно они выступают за «Барселону» или мадридский «Реал», а в былые времена он мог оказаться в «ПСЖ».

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил уже 50 голов и сделал 8 ассистов в 44 матчах с учетом всех турниров.