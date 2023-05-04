Холанн прокомментировал свой рекорд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своём успехе.

22-летний футболист забил 35-й гол в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Англии, установив рекорд Премьер-лиги. Историческое событие свершилось в сегодняшней встрече с «Вест Хэмом» (3:0), в которой Холанн отличился однажды.

«Особенный момент, особенная ночь. Я очень счастлив и горд. Не знаю, что ещё сказать.

Конечно, я знал о рекорде, но нам было непросто создавать голевые моменты – соперник плотно оборонялся. Мы пытались добиться своего, и в итоге нам это удалось.

Перед игрой я беседовал с Грилишем, и он сказал мне, что хочет стать автором ассиста, когда я буду забивать рекордный гол», – поведал в интервью Sky Sports норвежец.