«Ювентус» продолжает вести переговоры с Рюдигером

Туринский «Ювентус» не оставляет попытки заполучить защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера, чей контракт с «пенсионерами» заканчивается по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Sport Witness, руководство «старой синьоры» продолжает вести переговоры с агентом и окружением игрока для того, чтобы договориться о переходе. Одним из главных камней преткновения являются высокие финансовые требования футболиста.

Напомним, что ранее интерес к Рюдигеру проявлял мадридский «Реал», но увидев финансовые запросы немца, «сливочные» решили выйти из гонки. Также на прошлой неделе с агентом защитника контактировала каталонская «Барселона».