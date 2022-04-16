Чуамени – приоритетная цель «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» считает Орельена Чуамени своей главной трансферной целью на лето.

Руководство «старой синьоры» активно изучает возможности усиления средней линии. По заявлениям французского агента Ивана Ле Ме, наибольший интерес для «Ювентуса» представляет полузащитник «Монако» и сборной Франции Орельен Чуамени. Альтернативный вариант – Жоржиньо из лондонского «Челси».

22-летний Чуамени пользуется большим спросом у множества топ-клубов, включая мадридский «Реал», французский «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Подписание Жоржиньо может быть менее проблематичным, поскольку контракт итальянского хавбека с «Челси» завершается через год.