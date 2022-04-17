Влахович забил 50-й гол в Серии А в 22 года – это второй показатель в истории среди легионеров

Сегодняшний гол Душана Влаховича за «Ювентус» в ворота «Болоньи» стал для игрока 50-м по счёту в рамках итальянской Серии А.

Эта отметка покорилась сербу в возрасте 22 лет и 78 дней. Только один иностранный игрок – бразилец Алешандре Пато из «Милана» – сумел отличиться 50 раз в чемпионате Италии в более молодом возрасте (21 год и 220 дней), сообщает Opta.

Для того, чтобы поразить ворота 50 раз, Влаховичу потребовалось всего 108 матчей. 44 из 50 мячей сербский форвард забил за «Фиорентину», которую сменил на «Ювентус» в январе нынешнего года. Трансфер, напомним, обошёлся туринцам в 81,6 млн евро.