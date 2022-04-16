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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи прокомментировал ничью с «Болоньей»: «Мы могли забить и второй гол»

16 Апреля 2022 • 22:47 Комментировать (2)
Ювентус
1:1
Болонья
окончен

Центральный защитник «Ювентуса» высказался о сегодняшней ничьей в домашнем матче с «Болоньей».

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Болонья» осталась вдевятером на 84-й минуте, однако «Ювентус» был вынужден довольствоваться лишь ничьей, вырванной на 95-й минуте.

«Мы пытались оказывать давление и после того, как сравняли счёт, и при большей настойчивости могли забить и второй гол, учитывая два удаления у соперника, – сказал Бонуччи в послематчевом интервью DAZN. – Очень жаль, эти три очка могли иметь для нас большое значение.

Когда ты играешь за «Ювентус», на тебя всегда оказывают давление как на поле, так и за его пределами. В некоторых ситуациях это может помочь добиться чего-то большего, что и произошло сегодня. К сожалению, мы всё же не смогли победить», – поделился защитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Леонардо Бонуччи
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