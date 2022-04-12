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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала хочет оформить переход в «Интер» как можно быстрее

12 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Специя
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Интер Милан
9.50 5.40 1.30
15.04 20:00
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает вести переговоры с миланским «Интером» о летнем переходе на правах свободного агента. Напомним, действующий контракт аргентинца со «старой синьорой» истекает в конце сезона.
 
По сведениям La Gazzetta dello Sport, Дибала хотел бы завершить переход как можно скорее. Также сообщается, что «Интер» из-за финансовых проблем может покинуть нападающий Лаутаро Мартинес, который недавно подписал с клубом новый контракт. Дибала может заменить в клубе своего партнёра по сборной Аргентины.
 
В услугах Дибалы также заинтересованы и другие клубы, среди которых числились имена  «Тоттенхэма» и «Барселона», но сам футболист хотел бы остаться в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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