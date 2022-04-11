Скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Лестера»

Полузащитник английского «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс интересен туринскому «Ювентусу».

Как стало известно Tuttosport, скауты «старой синьоры» посетили недавний матч «Лестера» против «Кристал Пэлас» (2:1) в рамках английской Премьер-лиги с целью изучения способностей 24-летнего хавбека «лис» Юри Тилеманса.

По информации СМИ, на бельгийца также претендуют английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Также интерес приписывался и мадридскому «Реалу». Стоимость вероятного трансфера оценивается в 30 млн евро.

Контракт Юри Тилеманса с «Лестером» истекает следующим летом. В текущем сезоне игрок отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 39 поединках.