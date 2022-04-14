В контракте Куадрадо с «Ювентусом» активировался пункт об автоматическом продлении

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо останется в команде на следующий сезон. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в контракте колумбийского футболиста активировался пункт об автоматическом продлении до окончания сезона 2022/23.

При этом «Ювентус» всё равно не устраивают условия, которые действуют в нынешнем соглашении с Куадрадо. Клуб намерен сделать срок контракта ещё дольше, а также снизить зарплату. В ближайшее время «старая синьора» должна поговорить с колумбийцем, чтобы согласовать этот вопрос.

Также отмечается, что «Ювентус» практически согласовал со своим резервным голкипером Маттиа Перином новый контракт сроком на три года.