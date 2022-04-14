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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон восторгается качествами Влаховича

14 Апреля 2022 • 23:40 Комментировать
Ювентус
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Болонья
1.35 4.90 10.00
16.04 19:30

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон внимательно следит за ситуацией в своем любимом клубе. И, если расставание с Дибалой он не считает особой неудачей для туринского клуба, то приобретение Влаховича - это большой плюс, по мнению Буффона. Он восхищается игровыми качествами сербского голеадора.

- Он - настоящий доминатор, с физической точки зрения. с точки зрения силы, и с точки зрения техники он тоже очень хорош, - считает Буффон, слова которого цитирует La Stampa.

Влахович достался «Ювентусу» за более чем семьдесят миллионов евро, которые были уплачены в кассу «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Душан Влахович
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