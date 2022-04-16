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Бадьяшиль заинтересовал «Ньюкасл», «Лейпциг», «Вест Хэм» и «Ювентус»

16 Апреля 2022 • 16:58 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1.35 4.80 9.50
Через 1 ч. 40 мин.

Защитник французского «Монако» Бенуа Бадьяшиль попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. По информации журналиста Николо Скиры, в трансфере футболиста заинтересованы «Ньюкасл», «Лейпциг», «Вест Хэм» и туринский «Ювентус».

По сведениям некоторых источников, руководство «Ювентуса» уже провело встречу с агентом футболиста для обсуждения потенциального трансфера, который может состояться уже ближайшим летом.

В этом сезоне Бадьяшиль провёл за «Монако» 18 поединков в чемпионате Франции. В этих матчах футболист не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Ювентус Вест Хэм РБ Лейпциг Бенуа Бадьяшиль
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