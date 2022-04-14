«Ювентус» составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за защитника «Удинезе»

Правый защитник итальянского «Удинезе» Науэль Молина попал в сферу интересов «Ювентуса».

Мадридский «Атлетико» встретится с окружением 24-летнего аргентинца на следующей неделе. «Матрасники» нацелены начать переговоры уже в ближайшее время, но им придётся выдержать конкуренцию со стороны итальянского гранда – «Ювентуса». Об этом информирует TuttoMercatoWeb.

По данным источника, «Удинезе» запрашивает за фулбека 25-30 млн евро. Пока неизвестно, готовы ли потенциальные покупатели заплатить такую сумму.

Контракт Науэля Молины с «Удинезе» рассчитан до 2026 года. На счету игрока 6 забитых мячей и 3 голевые передачи в нынешнем розыгрыше Серии А.