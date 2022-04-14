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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за защитника «Удинезе»

14 Апреля 2022 • 00:01 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1.35 4.90 10.00
16.04 19:30

Правый защитник итальянского «Удинезе» Науэль Молина попал в сферу интересов «Ювентуса».

Мадридский «Атлетико» встретится с окружением 24-летнего аргентинца на следующей неделе. «Матрасники» нацелены начать переговоры уже в ближайшее время, но им придётся выдержать конкуренцию со стороны итальянского гранда – «Ювентуса». Об этом информирует TuttoMercatoWeb.

По данным источника, «Удинезе» запрашивает за фулбека 25-30 млн евро. Пока неизвестно, готовы ли потенциальные покупатели заплатить такую сумму.

Контракт Науэля Молины с «Удинезе» рассчитан до 2026 года. На счету игрока 6 забитых мячей и 3 голевые передачи в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе Атлетико Мадрид Науэль Молина
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