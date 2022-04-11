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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кьеллини не стал комментировать слухи о переходе в МЛС

11 Апреля 2022 • 17:56 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1.35 4.80 10.00
16.04 19:30
Агент защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не стал комментировать слухи о переходе своего клиента в МЛС. Напомним, что контракт итальянца со «старой синьорой» истекает в конце сезона, а ранее его активно связывали с переходом в «Интер» Майами.
 
«МЛС? Речь идёт о спортсмене, известном во всем мире. Я не знаю, куда он перейдёт, но у него не будет недостатка в предложениях. Требуется время и терпение, чтобы принимать решения с такими игроками», – заявил агент Кьеллини.
 
Прошлым летом Кьеллини в составе сборной Италии под руководством Роберто Манчини стал чемпионов Европы, обыграв в финальном матче на «Уэмбли» сборную Англии.
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Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС
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