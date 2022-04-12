Каннаваро верит в то, что «Ювентус» ещё может стать чемпионом

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и обладатель Золотого мяча 2006-го года, экс-защитник Фабио Каннаваро, верит в то, что туринский клуб еще может стать чемпионом Италии. «Милан», «Интер» и «Наполи» регулярно теряют очки, в то время как «Ювентус» постепенно набирает ход. Сейчас отставание «Ювентуса» от потенциального лидера «Интера» составляет семь очков, если считать по потерянным баллам. Каннаваро считает, что все еще возможно.

- Я ожидаю сюрпризы. «Ювентус» тоже еще может стать чемпионом, - цитирует Каннаваро La Gazzetta Dello Sport.