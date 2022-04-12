Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро верит в то, что «Ювентус» ещё может стать чемпионом

12 Апреля 2022 • 00:06 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1.35 4.90 10.00
16.04 19:30

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и обладатель Золотого мяча 2006-го года, экс-защитник Фабио Каннаваро, верит в то, что туринский клуб еще может стать чемпионом Италии. «Милан», «Интер» и «Наполи» регулярно теряют очки, в то время как «Ювентус» постепенно набирает ход. Сейчас отставание «Ювентуса» от потенциального лидера «Интера» составляет семь очков, если считать по потерянным баллам. Каннаваро считает, что все еще возможно.

- Я ожидаю сюрпризы. «Ювентус» тоже еще может стать чемпионом, - цитирует Каннаваро La Gazzetta Dello Sport. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фабио Каннаваро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Болонья 2:0 Сампдория 2.20 3.25 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
01:37 · Италия. Серия А
Ориги согласовал трёхлетний контракт с «Миланом»
00:06 · Италия. Серия А
Каннаваро верит в то, что «Ювентус» ещё может стать чемпионом
11 Апреля
23:58 · Италия. Серия А
Компьютерный алгоритм определил будущего победителя Серии А
23:55 · Италия. Серия А
«Болонья» забила два мяча «Сампдории»
23:41 · Италия. Серия А
Кассано: «Скудетто разыграют «Интер» и «Милан», «Наполи» выбыл из гонки»
23:01 · Италия. Серия Б
«Виченца» избавилась от Брокки
22:09 · Италия. Серия А
Скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Лестера»
21:28 · Италия. Серия А
Кьяер держит слово - он не бреется и не стрижётся уже почти полгода
21:00 · Италия. Серия А
Сакки: «Чемпионство «Милана» будет чудом»
20:36 · Италия. Серия А
«Наполи» может продать Лосано летом
19:31 · Италия. Серия А
Спинаццола близок к возвращению после длительной травмы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» может отказаться от выкупа Диаса у «Реала»
18:48 · Италия. Серия А
Кьяер возобновил тренировки с «Миланом»
17:56 · Италия. Серия А
Агент Кьеллини не стал комментировать слухи о переходе в МЛС
16:56 · Италия. Серия А
«Рома» не ведает поражений уже одиннадцать матчей кряду - самая продолжительная текущая серия в Серии А
Все новости
Рекомендуем