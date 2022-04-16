«Ювентус» поборется с «Тоттенхэмом» за Гинтера

Туринский «Ювентус» намерен составить конкуренцию лондонскому «Тоттенхэму» в борьбе за защитника гладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера. Как сообщает Football Italia, за ситуацией с контрактом футболиста следят также «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Контракт Гинтера с гладбахской «Боруссией» истекает уже по окончанию нынешнего сезона. «Ювентус» и «Тоттенхэм» прекрасно знают о качестве футболиста, поэтому всерьёз намерены побороться за его бесплатный трансфер грядущим летом.

Напомним, что «Ювентус» этим летом, скорее всего, покинет один из основных центральных защитников – Маттайс де Лихт, чей агент Мино Райола заявил, что его клиент хочет сменить обстановку.