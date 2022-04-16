Дель Пьеро посетил матч «Ювентуса» с «Болоньей» - его встретили овациями

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алекссандро Дель Пьеро посетил матч тридцать третьего тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» с трудом ушел от поражения в игре с «Болоньей». Поклонники «Ювентуса» встретили своего бывшего героя бурными овациями, да и само он выглядел счастливым.

- Я счастлив, что вернулся. Вперед ребята!, - напутствовал нынешних футболистов «Ювентуса» Дель Пьеро, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Дель Пьеро провел в «Ювентусе» всю свою карьеру, он дебютировал в команде в 1994-м году и сыграл свой последний матч в 2012-м году.