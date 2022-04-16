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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро посетил матч «Ювентуса» с «Болоньей» - его встретили овациями

16 Апреля 2022 • 23:39 Комментировать (1)
Ювентус
1:1
Болонья
окончен

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алекссандро Дель Пьеро посетил матч тридцать третьего тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» с трудом ушел от поражения в игре с «Болоньей». Поклонники «Ювентуса» встретили своего бывшего героя бурными овациями, да и само он выглядел счастливым.

- Я счастлив, что вернулся. Вперед ребята!, - напутствовал нынешних футболистов «Ювентуса» Дель Пьеро, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Дель Пьеро провел в «Ювентусе» всю свою карьеру, он дебютировал в команде в 1994-м году и сыграл свой последний матч в 2012-м году.

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Ювентус Алессандро Дель Пьеро
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окончен Фиорентина 1:0 Венеция 1.35 5.10 9.50
окончен Ювентус 1:1 Болонья 1.35 4.80 9.50
окончен Лацио 1:1 Торино 1.65 3.85 5.40
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