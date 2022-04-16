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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» смог вырвать очко у «Болоньи», у которой удалили двух игроков

16 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать (5)
Ювентус
1:1
Болонья
окончен

Туринский «Ювентус» сыграл вничью у себя дома в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (1:1).

За «Болонью» гол забил Марко Арнаутович, Душан Влахович реализовал численное большинство, сумев в дополнительное время вырвать ничью . «Болонья» доигрывала матч в меньшинстве, потеряв двух защитников Адама Сумаоро (за подножку) и Гари Меделя (две жёлтые карточки за неспортивное повеление).

«Ювентус» остался на четвёртой позиции с 63-мя очками, «Болонья» с 38-ю баллами занимает 13-ю строчку.

Протокол игры  
Ювентус 1:1Болонья
90' Душан Влахович (1:1) 52'Арнаутович Марко (0:1)
Щесны ВойцехДе Шильо Маттиа  86' (Кин Мойзе (  86') Де Лихт Маттайс  59' (Бернардески Федерико (  59') Кьеллини Джорджо  75' (Алекс Сандро (  75') Пеллегрини Лука  59' (Закария Денис (  59') Куадрадо Хуан   31'Данило ЛуисРабио АдриенДибала Пауло  59' (Бонуччи Леонардо (  59') Влахович ДушанМората Альваро
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоПерин МаттиаМиретти Фабио
Скорупски ЛукашСумаоро Адама   84'Медель Гари   84'   84'Теате Артур   13'Хики АаронСориано Роберто  74' (Касиус Денсо (  74'Бонифаци Кевин  87') Схаутен ЙердиСванберг Маттиас   18'  74' (Эбишер Мишель (  74') Дейкс МитчеллАрнаутович Марко   41'  65' (Барроу Муса (  65') Орсолини Риккардо  87' (Домингес Николас (  87')
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоМолла МаркоВиньято ЭмануэльВиола НиколасСиниша МихайловичДе Сильвестри ЛоренцоМ'Байе Ибрахим
16 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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окончен Удинезе 4:1 Эмполи 1.70 3.85 5.10
окончен Сампдория 1:2 Салернитана 1.73 3.75 5.00
окончен Фиорентина 1:0 Венеция 1.35 5.10 9.50
окончен Ювентус 1:1 Болонья 1.35 4.80 9.50
Идет 65 минута Лацио 0:1 Торино 1.79 3.90 4.40
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