«Ювентус» смог вырвать очко у «Болоньи», у которой удалили двух игроков

Туринский «Ювентус» сыграл вничью у себя дома в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (1:1).

За «Болонью» гол забил Марко Арнаутович, Душан Влахович реализовал численное большинство, сумев в дополнительное время вырвать ничью . «Болонья» доигрывала матч в меньшинстве, потеряв двух защитников Адама Сумаоро (за подножку) и Гари Меделя (две жёлтые карточки за неспортивное повеление).

«Ювентус» остался на четвёртой позиции с 63-мя очками, «Болонья» с 38-ю баллами занимает 13-ю строчку.