«Ювентус» смог вырвать очко у «Болоньи», у которой удалили двух игроков

Туринский «Ювентус» сыграл вничью у себя дома в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (1:1).
За «Болонью» гол забил Марко Арнаутович, Душан Влахович реализовал численное большинство, сумев в дополнительное время вырвать ничью . «Болонья» доигрывала матч в меньшинстве, потеряв двух защитников Адама Сумаоро (за подножку) и Гари Меделя (две жёлтые карточки за неспортивное повеление).
«Ювентус» остался на четвёртой позиции с 63-мя очками, «Болонья» с 38-ю баллами занимает 13-ю строчку.
Протокол игры
|90' Душан Влахович (1:1)
|52'Арнаутович Марко (0:1)
Щесны Войцех•Де Шильо Маттиа 86' (Кин Мойзе ( 86') •Де Лихт Маттайс 59' (Бернардески Федерико ( 59') •Кьеллини Джорджо 75' (Алекс Сандро ( 75') •Пеллегрини Лука 59' (Закария Денис ( 59') •Куадрадо Хуан • 31'Данило Луис•Рабио Адриен•Дибала Пауло 59' (Бонуччи Леонардо ( 59') •Влахович Душан•Мората Альваро
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама • 84'Медель Гари 84' • 84'Теате Артур • 13'Хики Аарон•Сориано Роберто 74' (Касиус Денсо ( 74'•Бонифаци Кевин 87') •Схаутен Йерди•Сванберг Маттиас 18' 74' (Эбишер Мишель ( 74') •Дейкс Митчелл•Арнаутович Марко 41' 65' (Барроу Муса ( 65') •Орсолини Риккардо 87' (Домингес Николас ( 87')
16 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".