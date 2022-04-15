Дибале никогда не нравилась АПЛ

Бывший спортивный директор «Палермо» Джорджо Пиренетти, который в своё время привел нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу в Европу, рассказал о том, что аргентинцу никогда не нравилась идея выступать в АПЛ.

«Дибале никогда не нравилась идея выступать в Англии. Он прекрасно знает, что его характеристики не подходят для игры в этом чемпионате. Я думаю, что он перейдёт в «Интер», – цитирует Пиренетти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее активизировались слухи о возможном переходе Дибалы в «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг, который наверняка станет новым тренером «красных дьяволов», якобы хочет сделать аргентинца одной из главных целей на лето.