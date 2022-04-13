Рабьо придётся согласиться на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»

Полузащитник Адриан Рабьо ещё может продолжить выступления за «Ювентус», но на менее выгодных условиях.

Ранее сообщалось о планах туринского клуба избавиться от француза, однако теперь в итальянских СМИ появилась новая информация. Согласно Calciomercato, Массимилиано Аллегри по-прежнему рассчитывает на Рабьо, поэтому «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с 27-летним игроков. При этом в клубе надеются, что хавбек согласится зарабатывать меньше, чем по действующему соглашению, которое истекает через год.

В сезоне 2021/22 Адриан Рабьо принял участие в 38 поединках за коллектив из Турина, отметившись двумя результативными передачами.