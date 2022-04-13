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Чемпионат Италии. Серия А

Рабьо придётся согласиться на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»

13 Апреля 2022 • 23:03 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1.35 4.80 10.00
16.04 19:30

Полузащитник Адриан Рабьо ещё может продолжить выступления за «Ювентус», но на менее выгодных условиях.

Ранее сообщалось о планах туринского клуба избавиться от француза, однако теперь в итальянских СМИ появилась новая информация. Согласно Calciomercato, Массимилиано Аллегри по-прежнему рассчитывает на Рабьо, поэтому «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с 27-летним игроков. При этом в клубе надеются, что хавбек согласится зарабатывать меньше, чем по действующему соглашению, которое истекает через год.

В сезоне 2021/22 Адриан Рабьо принял участие в 38 поединках за коллектив из Турина, отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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