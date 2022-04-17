Аллегри: В первом круге «Ювентус» бы проиграл такой матч

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу матча с «Болоньей».

Аллегри сказал, что в первом круге туринская команда, скорее всего, проиграла бы такой матч, так что сейчас стакан явно наполовину полон. Массимилиано отметил, что его сильно беспокоит, что «старая синьора» в последнее время стала много пропускать, так что надо прибавлять в этом компоненте игры.

Напомним, что «Ювентус» на последних минутах спас ничью в поединке с «Болоньей». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.