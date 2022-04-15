Куадрадо продлил контракт с «Ювентусом», но всего лишь на год

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо продлил свой контракт с «Ювентусом», но всего лишь на один год. Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Ювентуса». Туринский клуб не поленился посчитать количество сыгранных в его футболке минут для Куадрадо - соответствующая цифра (18 274 минут) была упомянута в сообщении о продлении контракта с футболистом.

Куадрадо, которому 33 года, выступает за «Ювентус» с 2015-го года, ранее он защищал цвета «Фиорентины» и «Челси». В текущем сезоне на его счету - четыре гола в тридцати сыгранных за клуб матчах.