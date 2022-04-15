Мбаппе написал «Зебра» - и поклонники «Ювентуса» замерли от неожиданности

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается предметом для активных обсуждений, его сватают в самые сильные клубы Европы, но в то же время среди них никогда не упоминаются клубы из Италии. Между тем жизнь и выступления в Италии имеют свои важные преимущества - климат, общество, кухня...

В общем, недооценивать важность этих факторов в жизни человека не стоит. И кто знает, чего на самом деле хочет Мбаппе. Написал человек «Зебра. Скоро» в своих инстасторизах - и поклонники «Ювентуса» тут же взбудоражились от мысли о том, что Килиан может стать игроком туринского клуба. Комментарии с подобными вопросами тут же обильно посыпались во все социальные каналы туринского клуба.

А как считаете вы - Мбаппе может заинтересоваться вариантом с переходом в «Ювентус»? Мечтает поиграть с Влаховичем?