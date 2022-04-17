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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Ювентуса» хотят, чтобы команду снова возглавил Конте

17 Апреля 2022 • 09:53 Комментировать
Ювентус
1:1
Болонья
окончен

Многие болельщики туринского «Ювентуса» недовольны игрой «старой синьоры» под руководством Массимилиано Аллегри.

По информации Football Italia, многие фанаты туринской команды выступают против Аллегри. Болельщики хотят, чтобы в «Ювентус» вновь пришёл Антонио Конте, который на данный момент работает с лондонским «Тоттенхэмом». Конте уже тренировал туринский клуб с 2011 по 2014 год.

Напомним, что в последнем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей». На данный момент туринцы занимают четвёртую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Антонио Конте Массимилиано Аллегри
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