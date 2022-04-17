Фанаты «Ювентуса» хотят, чтобы команду снова возглавил Конте

Многие болельщики туринского «Ювентуса» недовольны игрой «старой синьоры» под руководством Массимилиано Аллегри.

По информации Football Italia, многие фанаты туринской команды выступают против Аллегри. Болельщики хотят, чтобы в «Ювентус» вновь пришёл Антонио Конте, который на данный момент работает с лондонским «Тоттенхэмом». Конте уже тренировал туринский клуб с 2011 по 2014 год.

Напомним, что в последнем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей». На данный момент туринцы занимают четвёртую строчку в таблице.