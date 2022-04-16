Аллегри: «Это важное очко»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, поделился своим мнением о ничьей с «Болоньей». По его словам, это неплохой результат, ввиду того, что «Ювентус» смог уйти от поражения только на 94-й минуте, в уже добавленное арбитром время.

- Нам удалось уйти от поражения в очень сложном матче. Первый тайм был плохим, мы очень часто пропускаем первыми, с этим надо что-то делать. Это важное очко, в нашей борьбе за четвертое место. Мы хотим закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.