Аллегри опроверг слухи о конфликте с Недведом

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри опроверг слухи о конфликте с вице-президентом клуба Павлом Недведом. Ранее Недвед выразил недовольство тем, что Аллегри заменил нападающего Пауло Дибалу в игре против «Кальяри».

«Он отреагировал на то, что произошло на поле. Не просто оставаться на месте, когда смотришь матч с трибун. Между нами нет никаких проблем. Мы вместе работаем и отлично общаемся», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, «Ювентус» в нынешнем сезоне идёт на четвёртом месте и опережает «Рому» в борьбе за Лигу чемпионов на 5 очков в турнирной таблице.