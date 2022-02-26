Ходжсон – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «В раздевалке никто не радовался»

Главный тренер «Уотфорда» Рой Ходжсон прокомментировал результат гостевой встречи с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«У нас в составе есть вратарь высочайшего класса, который, конечно же, соответствует уровню английской Премьер-лиги, а может даже выше. Когда вы приезжаете в гости к «Манчестер Юнайтед», то вам нужен Бен Фостер, потому что очень сложно не позволять такому сопернику создавать моменты.

Я горжусь выступлением своей команды. Я ожидал, что войду в раздевалку и увижу, как ребята прыгают от радости, но этого не было. Очевидно, что они очень требовательны к себе», - цитирует Ходжсона BBC.