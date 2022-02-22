Кавани рассматривает предложение из Бразилии

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани стал трансферной целью «Ботафого». Представители бразильского клуба уже связались с уругвайцем, который, как утверждает источник Goal, открыт к обсуждению потенциальной сделки.

Действующее соглашение Кавани с «МЮ» истекает в июне. В нынешнем сезоне ветеран сборной Уругвая сыграл в 15 матчах за «красных дьяволов», дважды поразив ворота соперников.

«Ботафого» – действующий победитель второй бразильской лиги. Предстоящий сезон команда начнёт в местном элитном дивизионе – Серии А. Старт чемпионата запланирован на апрель.